Стюардесса в мини-юбке сделала фото в необычном месте и взбудоражила иностранцев

Бортпроводница зарубежной авиакомпании сделала фото в униформе в необычном месте и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка позирует на камеру, сидя в турбине самолета. На ней белая рубашка и темно-синие жакет и мини-юбка. Свой образ сотрудница перевозчика дополнила шейным платком, туфлями на высоком каблуке и собранными в пучок волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью девушки. «Красотка, как всегда», «Очень симпатичная», «Красивая», «Мне очень нравится это фото», «Милая», — написали они.

Ранее российская стюардесса Татьяна Данилова назвала обязательные для перелета вещи. В первую очередь бортпроводница упомянула зарядное устройство с USB — именно такой разъем чаще всего бывает в самолетах.