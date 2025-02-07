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12:04, 7 февраля 2025Россия

Священник назвал Петербург нерусским и «городом цареубийц»

Протоиерей Ткачев во время проповеди назвал Петербург самым нерусским городом
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Протоиерей Андрей Ткачев во время одной из проповедей назвал Санкт-Петербург самым нерусским городом. Кроме того, по мнению священника, Северная столица является «городом цареубийц и террористов». Его выступление попало на видео, соответствующие кадры распространил Telegram-канал «Подъем».

На представленном ролике священнослужитель объясняет прихожанам, что «все города русские вырастали, как на луковице лушпайки, а Петербург весь под линейку построен, как Манхеттен». Ткачев уверяет, что Петербург стал «гнездилищем всех несчастий страны».

В петербургской епархии поспешили ответить протоиерею. Ткачеву рекомендовали «разделять русский народ и загнивающую интеллигенцию». В то же время председатель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии Александр Пелин признал, что доля правды в словах Ткачева присутствует.

Ранее представитель РПЦ объявил в проповеди, что вся окружающая жизнь становится оскорблением чувств верующих.

ЖЗЛ
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