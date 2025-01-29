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12:45, 29 января 2025Россия

В РПЦ описали жизнь православных фразой «все на свете оскорбляет чувства»

Протоиерей Ткачев назвал всю окружающую жизнь оскорблением чувств верующих
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Протоиерей Андрей Ткачев описал жизнь православных в современном мире фразой «все на свете оскорбляет чувства». Проповедь представителя РПЦ попала на видео, соответствующие кадры опубликовала «Фонтанка».

На видеоролике протоиерей делится новой мудростью. Он называет всю окружающую жизнь противоречащей канонам христианства.

«Все эти самые голые манекены с лифчиками в витринах магазинов, вся эстрада наша безумная — это оскорбление чувств верующих. Мы живем в жизни, в которой все на свете оскорбляет чувства верующих», — заявил Ткачев.

В то же время он допустил, что все это сгорит, а христиан ждет другой мир и вечная жизнь, где царит правда.

До этого Ткачев выступил с призывом разрешить детям работать в России с 7-8 лет. Священнослужитель тогда подчеркнул, что западная модель воспитания, когда ребенок возводится «в ранг домашнего бога», разрушительна для российского общества и для веры.

ЖЗЛ
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