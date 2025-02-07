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11:41, 7 февраля 2025Россия

Сына советника российского губернатора комиссовали из зоны СВО

Сына советника свердловского губернатора Куйвашева комиссовали из зоны СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Сына Сайгида Билалова — советника губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева — Руслана, комиссовали из зоны специальной военной операции (СВО) спустя 2,5 года службы из-за потери глаза. Врачам не удалось полностью восстановить бойца. Об этом сообщил Билалов-старший во «ВКонтакте».

Подчиненный главы российского региона отметил, что уже встретил сына. Помимо проблем со зрением, у Руслана Билалова диагностировали и другие сложности со здоровьем.

«Самое главное — он вернулся живой! Сын, жму твою мужественную и крепкую руку и горжусь тем, как ты вырос… Не по годам, в жизни», — написал советник Куйвашева.

Он подчеркнул, что за плечами сына ранения, контузии, шрамы, реальные подвиги и боевые награды.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников отправился на спецоперацию на Украине, где будет служить медиком.

ЖЗЛ
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