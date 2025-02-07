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16:04, 7 февраля 2025Наука и техника

Назван лидер на рынке планшетов

Canalys: Apple стала лидером рынка планшетов в 2024-м, Samsung — вторая
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Farknot Architect / Shutterstock / Fotodom

Американская корпорация Apple сохранила лидерство на рынке планшетов в 2024 году. Об этом этом сообщает аналитическое агентство Canalys.

Apple назвали самым крупным поставщиком планшетов в мире. По итогам 2024-го компания отгрузила на рынок 56,9 миллиона устройств, получив долю 38,6 процента. На втором месте расположилась Samsung, которая поставила на рынок 27,9 миллиона девайсов, завоевав долю 18,8 процента. Третья — Huawei с 10,7 миллиона планшетов и долей 7,3 процента. Ниже расположились китайские компании Lenovo и Xiaomi.

Специалисты отметили, что лидеры на рынке не изменились за год. В 2023 году Apple так же поставила больше всех устройств, получив долю 40 процентов.

По итогам года глобальные поставки планшетов выросли на девять процентов, достигнув показателя 147,6 миллиона гаджетов. В последний квартал года на рынок было отгружено 39,9 миллиона девайсов, что на 5,6 процента больше, чем в конце 2023-го.

Аналитики отметили, что продажи планшетов выросли из-за восстановления рынка персональных компьютеров. Ожидается, что в 2025 году установится повышенный спрос на рынке корпоративных устройств.

Ранее специалисты Canalys заявили, что в 2024 году мировой рынок смартфонов впервые показал рост после пандемии коронавируса. Apple сохранила лидирующие позиции, отгрузив 225,9 миллиона единиц девайсов.

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