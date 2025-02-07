Тренер по MMA на скорости протаранил машину скорой помощи в Белгороде

Shot: В Белгороде тренер по MMA проехал на красный и протаранил скорую помощь

В Белгороде 28-летний тренер по MMA на BMW X7 проехал на красный свет и врезался в автомобиль скорой помощи. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Shot.

По информации издания, скорость, с которой ехал тренер, превышала 100 километров в час. Отмечается, что после того, как водитель BMW протаранил скорую, машину медиков отбросило на тротуар, где она врезалась в стену здания.

Двух человек — находившихся в скорой фельдшеров Ольгу Л. и Марину П. — спасти не смогли. Сообщается, что у первой осталась дочь, а у второй — два сына.

Ранее 7 февраля сообщалось, что россиянка поругалась с семьей, села за руль и не выжила.