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12:16, 7 февраля 2025Силовые структуры

Три топ-менеджера «Роснано» обжаловали свой арест

РИА Новости: Три арестованных топ-менеджера «Роснано» обжаловали меру пресечения
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Мещанском суде Москвы трое арестованных по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями топ-менеджера компании «Роснано» обжаловали меру пресечения. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в суде сказали, что зарегистрированы апелляционные жалобы защиты Артура Галстяна, Бориса Подольского и Марины Касенковой. Дата их рассмотрения пока не назначена.

По информации «Газеты.ру», речь идет о деле нецелевого расходования более 43 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, в 2017 году топ-менеджеры «Роснано» скрыли плохие результаты деятельности компании, представив недостоверные сведения. Это позволило избежать отзыва ранее предоставленных государством гарантий.

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