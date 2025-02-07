Три топ-менеджера «Роснано» обжаловали свой арест

РИА Новости: Три арестованных топ-менеджера «Роснано» обжаловали меру пресечения

В Мещанском суде Москвы трое арестованных по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями топ-менеджера компании «Роснано» обжаловали меру пресечения. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в суде сказали, что зарегистрированы апелляционные жалобы защиты Артура Галстяна, Бориса Подольского и Марины Касенковой. Дата их рассмотрения пока не назначена.

По информации «Газеты.ру», речь идет о деле нецелевого расходования более 43 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, в 2017 году топ-менеджеры «Роснано» скрыли плохие результаты деятельности компании, представив недостоверные сведения. Это позволило избежать отзыва ранее предоставленных государством гарантий.