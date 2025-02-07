Трое военных оказались в протаранившем скорую в Белгороде джипе

В Белгороде BMW X7 с тремя военными протаранил машину скорой помощи

В Белгороде BMW X7 протаранил машину скорой помощи. В попавшем в ДТП джипе, как оказалось, находились трое военных, пишет Baza в своем Telegram-канале.

В аварии пострадали четыре человека — оба водителя, а также двое пассажиров джипа, одному из которых, предварительно, принадлежит автомобиль. Еще двоих фельдшеров спасти не удалось.

По данным канала, трое пострадавших из BMW — военные, сейчас они находятся в реанимации. В момент аварии водитель джипа, предположительно, был пьян.

Об аварии в российском городе стало известно днем в пятницу, 7 февраля. Сообщалось, что за рулем BMW X7 был 28-летний тренер по MMA. По неофициальным данным, он разогнался до скорости в 100 километров в час и проехал на красный сигнал светофора, в результате чего столкнулся с автомобилем скорой помощи.