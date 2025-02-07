ЦБ Индии впервые за пять лет снизил ключевую ставку

В Индии впервые за пять лет снизили ключевую ставку, опустив ее до 6,25 %

Резервный банк (ЦБ) Индии снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 6,25 процента, сделав это впервые за пять лет. Как пишет Reuters, решение совпало с прогнозом 70 процентов аналитиков. За него проголосовали все шесть членов комитета по денежно-кредитной политике.

В материале также отмечается, что регулятор первым с мая 2020 года понижением ставки дал сигнал о менее ограничительной политике в будущем, поскольку он стремится обеспечить стимул для экономики страны, растущей на минимальные за последние четыре года 6,4 процента. Эксперты агентства также ожидают еще одного снижения ставки на 25 б.п. в апреле.

По словам управляющего Резервного банка Санджая Малхотра, динамика инфляции, снижающейся с октября 2024 года, открыла пространство для смягчения ставок. «Комитет, продолжая придерживаться нейтральной позиции, считает, что менее ограничительная денежно-кредитная политика уместна на данном этапе», — сказал он.

Ранее глава индийского регулятора прогнозировал на ближайшие годы устойчивый рост экономики страны в диапазоне 7,5--8,0 процента, до которого показатель пока не дотягивает.