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13:39, 16 сентября 2024Экономика

Индийской экономике спрогнозировали ускоренный рост

Глава Резервного банка Индии Дас: рост ВВП страны может составить 7,5-8 %

Фото: Ashish Vaishnav / Globallookpress.com

В ближайшие несколько лет средние темпы роста индийской экономики могут составить до восьми процентов. Такой прогноз дал глава Резервного банка азиатской страны Шактиканта Дас, его слова приводит CNBC.

Согласно его ожиданиям, в 2025-2026 годах ВВП Индии сможет достичь устойчивого роста в диапазоне от 7,5 до 8 процентов. Глава Резервного банка добавил, что денежно-кредитная политика (ДКП) регулятора в среднесрочной перспективе будет во многом определяться макроэкономическими условиями и динамикой увеличения потребительских цен в стране.

Говорить о возможности ее смягчения в ближайшее время пока преждевременно, несмотря на подобную тенденцию в ряде ведущих центробанков, включая ЕЦБ, Банк Англии и Национальной банк Швейцарии. Снижение ключевых ставок в вышеперечисленных странах оказывает влияние на стратегию Резервного банка Индии. Однако, как заверил Дас, местный регулятор намерен проводить самостоятельную политику. «При окончательном анализе наше решение продиктовано внутренними факторами», — резюмировал он.

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Индийская экономика в настоящее время является одной из самых быстрорастущих в мире, о чем ранее неоднократно заявляли в Международном валютном фонде (МВФ). В организации, в частности, прогнозировали, что ее вклад в мировой ВВП к 2028 году увеличится с нынешних 16-ти до 18 процентов. К тому времени, как утверждал премьер-министр страны Нарендра Моди, национальный валовый продукт станет третьим по объему в мире, опередив в этом рейтинге Японию.

При этом в 2024 году темпы роста индийской экономики замедлились. После увеличения на 8,2 процента по итогам первого квартала, в апреле-июне динамика снизилась до 6,7 процента. На этом фоне в МВФ предупредили о возможном замедлении экономического роста Индии в 2025 году до 6,5 процента. Несмотря на это, премьер азиатской страны Моди верит, что в среднесрочной перспективе национальный ВВП будет расти ускоренными темпами в сравнении со среднемировым значением.

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      Анатолий Акулов
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