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18:09, 7 февраля 2025Интернет и СМИ

Уехавший в Европу комик раскрыл разницу между юмором в России и Испании

Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Руслан Белый / YouTube (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

Популярный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавший в Европу, раскрыл разницу между юмором в России и Испании. В выпуске шоу «Культурная разница» на YouTube он заявил, что в этой европейской стране не табуированы шутки на откровенные темы.

Один из ведущих шоу, комик Дамир Гильманов, отметил, что в Испании, в отличие от постсоветского пространства, в разговорном жанре более распространен откровенный контент. Белый, рассуждая на эту тему, указал, что если в России или другой русскоязычной стране юморист в ходе выступления будет шутить на связанные с сексом темы, то это разделит аудиторию на два лагеря.

«Кто-то напишет: "Смешно". А кто-то напишет: "Господи, про что они говорят, вообще уже, какой кошмар, [сатирик Михаил] Задорнов себе такого не позволял, а [сатирик Михаил] Жванецкий вообще, ай-яй-яй, ой-ей-ей"», — высказался юморист. В Испании же, как заявил Белый, люди даже в быту могут спокойно обсуждать интимную жизнь.

Ранее комик раскрыл минус юмористического проекта Comedy Club. Белый назвал это шоу отвратительной площадкой для стендапа и пояснил, что за все время участия в проекте ни разу не получил удовольствия от выступления.

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