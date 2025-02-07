Уничтожение ЗРПК «Тунгуска» после начала нового наступления ВСУ под Суджей сняли на видео

Опубликовано видео уничтожения ракетно-пушечного комплекса ВСУ под Суджей

В сети появилось видео уничтожения зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Тунгуска» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Суджа Курской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «Два майора».

На кадрах, снятых камерой объективного контроля, видно, как ЗРПК движется по открытой местности, когда по нему наносится удар, за которым следует мощный взрыв. Затем из подбитой техники выбираются двое украинских военнослужащих и убегают в сторону.

Как утверждается, видео записано 6 февраля под Суджей. В этот же день ВСУ начали новое наступление в Курской области.

Ранее Минобороны России отчиталось, что за сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 370 бойцов, а также десятки единиц техники, в том числе ЗРПК «Тунгуска». Однако район уничтожения комплекса не уточняется.

Утром 6 февраля ВСУ предприняли новую попытку наступления в Курской области. Колонна украинских войск численностью, по разным данным, от 400 до 600 человек при поддержке техники двинулась со стороны хутора Колмаков. В Минобороны России заявили, что попытка контрнаступления сорвана, а населенные пункты Черкасская Конопелька и Уланок остались под контролем российских военных.