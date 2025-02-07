Уролог раскрыл неочевидные продукты для повышения потенции

Питание может помочь улучшить эрекцию, рассказал уролог-андролог Ильнур Аглиуллин. Неочевидные продукты для повышения потенции он перечислил в беседе с Ufatime.ru.

По его словам, для поддержания потенции и здоровья простаты полезны помидоры — вещества в этом продукте обладают мощными антиоксидантными свойствами. Кроме того, употребление 10 граммов моркови каждый день снижает риск развития рака простаты на пять процентов, добавил Аглиуллин.

Врач добавил, что гранатовый сок способствует снижению уровня ПСА (простат-специфический антиген) у мужчин с диагностированным раком простаты. Полезен и другой напиток — зеленый чай: он очищает артерии, защищает печень, предотвращает диабет, способствует сжиганию жиров, а также помогает предотвратить проблемы с простатой, объяснил уролог.

Порекомендовал Аглиуллин мужчинам включать в рацион и брокколи: в крестоцветном овоще присутствует сульфорафан, который способствует выработке борющихся с раком простаты ферментов. Наконец, он посоветовал не забывать и о достаточном употреблении воды.

При недостатке жидкости в организме замедляется обмен веществ, кровь становится гуще, она начинает медленнее течь по сосудам. Происходят закупорки сосудов и капилляров, кровь перестает поступать в нужном объеме к органам, в том числе к половому члену Ильнур Аглиуллин уролог-андролог

При любых проблемах с эрекцией уролог посоветовал обратиться к врачу, поскольку эректильная дисфункция может быть симптомом другого серьезного заболевания.

Ранее уролог-андролог, хирург Марк Гадзиян предупредил, что в некоторых случаях долгое воздержание может негативно сказаться на мужском здоровье. Он заявил, что отсутствие секса в течение одного-двух месяцев может стать причиной развития простатита, варикоза мошонки, закупорки протоков, снижения либидо и импотенции.