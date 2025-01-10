Раскрыты главные последствия долгого сексуального воздержания

Уролог-андролог, хирург Марк Гадзиян предупредил, что в некоторых случаях долгое воздержание может негативно сказаться на мужском здоровье. Главные последствия долгого отсутствия секса он раскрыл в своем Telegram-канале.

Гадзиян заявил, что отсутствие секса в течение одного-двух месяцев может стать причиной развития простатита, варикоза мошонки, закупорки протоков, снижения либидо и импотенции. Если при этом мужчина ведет малоподвижный образ жизни, у него также возрастает риск аденомы, заболеваний сердца и сосудов.

Уролог добавил, что при длительном отсутствии секса у мужчины может появляться боль и уплотнения в мошонке из-за переполнения семенных пузырьков.

Повышенная нервозность — незаменимый спутник воздержания. Вас будет все раздражать или возбуждать. Вы будете отчаянно бороться с гормонами Марк Гадзиян уролог, андролог, хирург

При этом Гадзиян опроверг утверждение, что при длительном воздержании улучшается качество спермы. Он со ссылкой на исследования заверил, что при отсутствии секса количество эякулята увеличивается, но его качество не меняется.

Ранее Гадзиян назвал самые опасные для мужчин продукты с холестерином. По его словам, мужчинам необходимо сократить употребление колбас.