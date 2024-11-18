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13:42, 18 ноября 2024Забота о себе

Врач назвал самые опасные для мужчин продукты с холестерином

Врач Гадзиян назвал колбасу и сосиски наиболее вредными для мужчин продуктами
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Высокий уровень холестерина повышает риск развития инфаркта и инсульта, предупредил хирург и онкоуролог Марк Гадзиян. В своем Telegram-канале доктор назвал опасные продукты, которые способны спровоцировать эту проблему.

В частности, онкоуролог рекомендовал сократить количество жирной и соленой пищи, а также колбасных изделий и сосисок, которые содержат много натрия и нитратов. Злоупотребление ими ухудшает кровообращение и провоцирует образование бляшек в сосудах, предупредил доктор.

Опасными для мужчин продуктами он также назвал фастфуд. Врач объяснил, что такая еда содержит много насыщенных жиров и трансжиров, которые также могут повышать уровень холестерина.

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По словам Гадзияна, лишний холестерин откладывается в сосудах, что ведет к образованию атеросклеротических бляшек, вызывающих инсульты и инфаркты. «Если не решается проблема с холестерином питанием, то нужно принимать назначенные врачом статины», — сказал врач.

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