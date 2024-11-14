Россиян призвали отказаться от сладкого кофе и выпечки на завтрак

Эндокринолог Насыртдинова: от кофе и сладкой выпечки на завтрак лучше отказаться

Употребление некоторых продуктов на завтрак может привести к нарушению гормонального фона, изменениям уровня сахара в крови и общему ухудшению самочувствия, заявила главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава Башкирии Алия Насыртдинова. От каких блюд лучше отказаться с утра, она рассказала россиянам в разговоре с UfaTime.ru.

Прежде всего Насыртдинова призвала россиян не пить на завтрак напитки с высоким содержанием сахара — сладкие соки и кофе с сиропом или добавками. Все это может спровоцировать резкие колебания уровня сахара в крови, но при этом такие напитки не обеспечивают организм необходимыми питательными веществами. По этой же причине, по мнению врача, не стоит начинать день с рафинированных углеводов: выпечки, белого хлеба, сладких хлопьев, батончиков, конфет и печенья.

Еще одна рекомендация эндокринолога — исключить из меню завтрака обработанные продукты и фастфуд. Замороженные завтраки, бекон, сосиски и другие продукты мясной гастрономии содержат много консервантов, негативно влияющих на уровень холестерина и обмен веществ, объяснила врач.

Также Насыртдинова посоветовала не ограничиваться только фруктами на завтрак. «Хотя фрукты полезны, употребление их в качестве единственной пищи может вызвать скачки уровня сахара в крови. Лучше сочетать фрукты с белками или жирами (например, орехи или йогурт)», — рассказала она.

Ранее нутрициолог и спортивный диетолог Юлия Дробышева рассказала россиянам о последствиях отказа от завтрака. Люди, которые пропускают первый прием пищи, вынуждены восполнять дефицит энергии быстрыми углеводами, предупредила она.