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20:24, 7 февраля 2025Наука и техника

В Германии захотели модернизировать Gepard из-за Украины

Компания KNDS захотела модернизировать зенитные установки Gepard
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ukrainian army

Немецкая компания KNDS захотела модернизировать зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard, которые применяют на Украине. Об этом пишет Army Recognition.

Отмечается, что ЗСУ, которые считались устаревающим оружием, оказались «удивительно эффективным» средством против дронов.

«KNDS Deutschland недавно предложила модернизированную версию, оснащенную усовершенствованным радаром и расширенными возможностями слежения. Это обновление направлено на дальнейшее укрепление способности Gepard перехватывать еще более широкий спектр воздушных угроз, включая более совершенные беспилотники и ракеты», — пишет издание.

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Зенитную установку на шасси танка Leopard 1 начали выпускать в 1973 году. Изначально машину разрабатывали для непосредственного прикрытия сухопутных войск на поле боя. Gepard может поражать цели на высоте до трех километров. Установка несет две автоматические пушки калибра 35 миллиметров. Для поиска целей и наведения используется радар целеуказания с дальностью обнаружения воздушных целей 15 километров и радиолокационная станция орудийной наводки.

В январе стало известно, что во Франции модернизируют зенитные установки Tarasque. Автоматическая пушка калибра 20 миллиметров получит тепловизионный прицел от переносного зенитного ракетного комплекса Mistral.

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