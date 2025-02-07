Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:11, 7 февраля 2025Экономика

В Госдуме раскрыли подробности о новой системе налоговых вычетов

Депутат Гаврилов: Налоговый вычет увеличат при уплате НДФЛ при повышенной ставке
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Член Национального финансового Совета Банка РФ Сергей Гаврилов раскрыл РИА Новости, что россияне, которые платят повышенные ставки НДФЛ и приобретают недвижимость в ипотеку, смогут получить налоговый вычет размером до 1,1 миллиона рублей с 2025 года.

«Это изменение связано с переходом на прогрессивную шкалу налогообложения, которая работает с начала 2025 года», — отметил Гаврилов.

По его словам, основной принцип имущественного налогового вычета остается прежним, россияне могут вернуть часть уплаченного налога за покупку недвижимости и по ипотечным процентам.

Так, если раньше максимальный возврат был ограничен 13 процентов от фиксированных пределов, что составляло 260 тысяч рублей за недвижимость и 390 тысяч рублей за ипотечные проценты, новая шкала НДФЛ вводит дифференцированные ставки, благодаря которым сумма возврата увеличивается. Теперь россияне с доходом свыше 50 миллионов рублей, которые платят налог в размере 22 процентов, могут получить до 1,1 миллиона рублей.

Ранее правительство и Центральный банк получили от президента России Владимира Путина поручение создать «семейный инструмент сбережений», в котором будет предусмотрен налоговый вычет до миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленского уличили в попытке использования ресурсов Украины для переговоров с США

      Иранские военные призвали власти отменить религиозный запрет на ядерное оружие

      Землетрясение произошло у Каймановых Островов

      Беспилотники атаковали российский город

      Россиян предупредили об изъятии заброшенных участков

      На Сахалине ввели режим повышенной готовности из-за инцидента с китайским сухогрузом

      Популярный британский телеведущий призвал заблокировать Канье Уэста в соцсети Х

      Ким Чен Ын рассказал о нарушении баланса сил на Корейском полуострове

      В России назвали причину войны Трампа с USAID

      В СПЧ заявили о невозможности жертв мошенничества защититься от обмана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше