В Госдуме раскрыли подробности о новой системе налоговых вычетов

Депутат Гаврилов: Налоговый вычет увеличат при уплате НДФЛ при повышенной ставке

Член Национального финансового Совета Банка РФ Сергей Гаврилов раскрыл РИА Новости, что россияне, которые платят повышенные ставки НДФЛ и приобретают недвижимость в ипотеку, смогут получить налоговый вычет размером до 1,1 миллиона рублей с 2025 года.

«Это изменение связано с переходом на прогрессивную шкалу налогообложения, которая работает с начала 2025 года», — отметил Гаврилов.

По его словам, основной принцип имущественного налогового вычета остается прежним, россияне могут вернуть часть уплаченного налога за покупку недвижимости и по ипотечным процентам.

Так, если раньше максимальный возврат был ограничен 13 процентов от фиксированных пределов, что составляло 260 тысяч рублей за недвижимость и 390 тысяч рублей за ипотечные проценты, новая шкала НДФЛ вводит дифференцированные ставки, благодаря которым сумма возврата увеличивается. Теперь россияне с доходом свыше 50 миллионов рублей, которые платят налог в размере 22 процентов, могут получить до 1,1 миллиона рублей.

Ранее правительство и Центральный банк получили от президента России Владимира Путина поручение создать «семейный инструмент сбережений», в котором будет предусмотрен налоговый вычет до миллиона рублей.