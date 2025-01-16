Банку России велели создать семейный инструмент сбережений

Путин поручил создать семейный инструмент сбережений с налоговым вычетом

Правительство и Центральный банк получили от президента России Владимира Путина поручение создать «семейный инструмент сбережений», в котором будет предусмотрен налоговый вычет до миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Предполагается, что вычет будет предусмотрен в отношении средств, инвестированных в сбережения. Поручение главы государства предстоит выполнить к 15 июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что за время действия запущенной в начале года программы долгосрочных сбережений негосударственные пенсионные фонды заключили почти 3 миллиона договоров. С учетом ожидаемого размера софинансирования и заявлений о переводе в такую форму пенсионных накоплений, общая сумма оценивается почти в 196 миллиардов рублей.

В декабре минувшего года появилась инициатива о привязке софинансирования по программе долгосрочных сбережений к количеству детей.