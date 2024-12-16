Долгосрочные сбережения в России захотели привязать к количеству детей

«Известия»: софинансирование сбережений в России могут привязать к числу детей

Софинансирование по программе долгосрочных сбережений (ПДС) захотели привязать к количеству детей. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета «Известия».

Президент Владимир Путин поручил разработать параметры инвестиционного семейного механизма по формированию долгосрочных сбережений на форуме ВТБ «Россия зовет» в начале декабря. В качестве стимула участия в программе власти предлагают налоговый вычет с суммы взноса до 400 тысяч рублей, а также софинансирование со стороны государства — до 36 тысяч рублей в год.

По данным источников, размер государственного взноса могут привязать к числу детей в семье. По словам председателя Совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Аркадия Недбая, эту идею выдвинули в рамках подготовки семейной программы. Предлагается дать возможность заключать договора в пользу несовершеннолетних детей с отдельным софинансированием на каждого члена семьи, что могло бы помочь накопить, например, на образование. Однако окончательных решений пока нет — программа находится в разработке.

Сейчас софинансирование зависит только от дохода участника программы. Максимально от государства можно получить 36 тысяч рублей в год. Для получения максимальной суммы россиянам с доходом менее 80 тысяч рублей в месяц нужно вносить 36 тысяч рублей в год. Людям с заработком от 80 до 150 тысяч рублей — нужно вносить вдвое большую сумму, а тем, кто зарабатывает свыше 150 тысяч рублей — вчетверо.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах заявил, что расширять софинансирование для многодетных логично, так как им сложнее копить. Ряд экспертов считает важным усовершенствовать саму программу долгосрочных сбережений: расширить перечень жизненных ситуаций, при которых граждане смогут без потери дохода досрочно получить накопленные по программе средства и увеличить льготы работодателям, если они будут софинансировать взносы сотрудников.

К началу сентября 2024 года объем вложений россиян в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) достиг 64,7 миллиарда рублей. Об этом заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова. Она подчеркнула, что каждый третий гражданин, который подписал соответствующий договор, вносит деньги в эту программу больше одного раза.