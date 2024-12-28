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10:22, 28 декабря 2024Экономика

Пенсионные фонды не выполнили план Путина по программе долгосрочных сбережений

НПФ привлекли в долгосрочные сбережения 196 млрд рублей при плане в 250 млрд
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

За время действия запущенной в начале года программы долгосрочных сбережений (ПДС) негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогли заключить более 2,7 миллиона договоров. С учетом ожидаемого размера софинансирования и заявлений о переводе в такую форму пенсионных накоплений общая сумма составила около 196 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на представителя Банка России сообщают «Ведомости».

Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что до конца года ожидается увеличение суммы до 220 миллиардов рублей. Однако в любом случае НПФ за 12 месяцев не смогли выполнить план президента России Владимира Путина, который в январе ставил задачу собрать в долгосрочные сбережения как минимум 250 миллиардов рублей.

Тем не менее в Центробанке оценивают результат как «очень хороший», потому что продукт новый и ранее населению не знакомый. Так, в 2015 году, когда появились индивидуальные инвестиционные счета, сумма вложений составила пять миллиардов рублей. В 2025 году власти предполагают собрать в ПДС 500 миллиардов рублей, а в 2026 — триллион рублей.

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Для участия в программе гражданам нужно заключить договор с одним или несколькими НПФ и совершать регулярные взносы. Для получения софинансирования от государства (его срок увеличен до десяти лет) вкладывать нужно не менее 2000 рублей в год, его размер зависит от дохода и суммы взноса. Максимум за год можно получить 36 тысяч рублей.

Вместе с тем власти разрабатывают ряд мер для повышения привлекательности ПДС для граждан. Одной из них может стать привязка размера софинансирования к количеству детей.

Полученные средства фонды инвестируют в российские ценные бумаги, в том числе в государственные и корпоративные облигации, наиболее надежные акции, паи инвестиционных фондов и другие активы. Если активы будут расти в цене, что происходит при активно развивающейся экономике, то вложения будут приносить доход. Получить его можно будет не раньше чем через 15 лет или в случае тяжелой жизненной ситуации.

Целью ПДС для государства являются длинные деньги, то есть средства, которые можно вложить в ключевые проекты надолго, без угрозы столкнуться с их оттоком в случае возникновения тех или иных проблем.

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