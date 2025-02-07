В Кремле прокомментировали закрытие «Русского дома» в Баку

Песков: Закрытие «Русского дома» в Баку является недоразумением, Кремль сожалеет

Закрытие представительства Россотрудничества в Баку является недоразумением, Россия сожалеет о решении властей Азербайджана. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы сожалеем в этой связи. Мы считаем, что это недоразумение, которое удастся урегулировать», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков прокомментировал сообщения о закрытии «Русского дома» в Азербайджане и понадеялся на урегулирование ситуации через диалог в ходе двусторонних контактов. По его словам, в Москве допускают обсуждение работы Россотрудничества в том числе и на уровне контактов президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ранее пресс-служба Россотрудничества прокомментировала закрытие представительства в Баку. Агентство раскритиковало сравнение в азербайджанских СМИ своей деятельности с активностью Агентства США по международному развитию (USAID) в стране.