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03:44, 7 февраля 2025Россия

В Крыму заявили о попытке USAID внедриться в парламент полуострова

Парламентарий Константинов заявил о попытке USAID внедриться в парламент Крыма
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Структуры Агентства США по международному развитию USAID пытались до 2014 года внедриться в парламент Крыма под видом информационного центра. Об этом РИА Новости рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

«В парламенте Крыма они предлагали сделать информационный центр на базе парламентской библиотеки. Пытались внедриться по дешевке», — отметил Константинов, отметив, что структуры USAID работали до 2014 года, однако после воссоединения полуострова с Россией прекратили свою деятельность.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что USAID надо было переименовать в «агентство по смене режимов», что больше бы соответствовало его деятельности. По словам Захаровой, выяснилось то, что агентство использовало деньги не на проекты гуманитарной помощи, а на «сомнительные инициативы по дестабилизации геополитической обстановки в других странах».

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