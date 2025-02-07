В Литве отказ от российского электричества объяснили геополитикой

В Литве назвали разрыв энергетической связи с Россией геополитическим изменением

Синхронизация электросетей стран Прибалтики через Литву и Польшу с электросетями Европейского союза (ЕС) и разрыв энергетической связи с Россией является не техническим, а геополитическим изменением. Об этом заявил гендиректор компании-оператора литовских электросетей Litgrid Рокас Масюлис, передает агентство BNS.

По его словам, Латвия, Литва и Эстония уже связаны с Польшей линией электропередачи. Масюлис назвал незначительными изменения после синхронизации электросетей с Евросоюзом и отметил, что страны будут подключены к ним по той же линии.

«Никаких радикальных технических изменений не будет. В значительной степени это будет геополитическим [изменением], и в энергетическом плане это будет очень важно, потому что это последняя нить, связывающая нас с Россией. В политическом плане это большие перемены», — подчеркнул Масюлис.

Ранее эстонская энергокомпания Elering заявила, что страны Балтии отсоединятся от российской электроэнергетической сети и подключатся к европейской 8 февраля. Сейчас энергосистемы трех стран работают в системе IPS/UPS: в ней частоту контролирует Россия. После синхронизации с частотой континентальной Европы балтийские страны смогут самостоятельно управлять ею.