В Москве спасли утку

Московские спасатели освободили примерзшую ко льду водоема утку

В Москве спасатели освободили утку, примерзшую ко льду водоема. Об этом говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Сообщается, что утка примерзла к водоему на западе столицы. Вызов о ситуации на улице Лобачевского поступил в «Службу-112» Москвы с утра в пятницу, 7 февраля. На место происшествия выехал расчет АСО №8 столичного пожарно-спасательного центра. Спасатели в гидрокостюмах организовали страховку с берега и добрались до пернатого. Они освободили утку и доставили на берег, передав представителям парка.

Ранее в декабре 2024 года спасатели освободили из ледяного плена утку в Орехово-Зуевском городском округе Москвы. Тогда специалисты подплыли к птице на надувной лодке, с помощью небольшого ломика раскололи лед вокруг утки и освободили ее. Пернатое отогрели и отпустили на волю.