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14:10, 7 февраля 2025Экономика

В Москве улучшился воздух

Воздух в Москве стал чище в 1,5-2 раза
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

За год воздух в Москве стал чище в 1,5-2 раза. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, передает Агентство городских новостей Москва.

По данным автоматических станций контроля, в январе 2025 года среднемесячные концентрации вредных веществ в столичном воздухе находились на низком уровне и соответствовали нормам. Отмечается, что этому поспособствовали благоприятные для рассеивания примесей метеоусловия.

Ранее стало известно, в каких российских городах самый грязный воздух. На первых местах оказались Черногорск, Минусинск и Чита. Лидерство этих городов обусловлено загрязнением из-за работы местных систем печного отопления.

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