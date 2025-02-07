Shot: в Петербурге мужчина попытался поджечь здание ФСБ

В Санкт-Петербурге мужчина попытался поджечь здание ФСБ РФ на Литейном проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Молодой человек, скрывая голову капюшоном и маской, подошел к зданию Управления ФСБ по Петербургу и облил вход легковоспламеняющейся жидкостью. Свои действия он снимал на телефон.

Злоумышленника задержали, сейчас он находится на допросе. Предположительно, он стал жертвой телефонных мошенников.

6 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам лишения свободы Эдуарда Гладких за поджоги на железной дороге и попытку теракта в Краснодаре. Было установлено, что 20 октября 2023 года Гладких по предложению неустановленного человека, с которым был в переписке, совершил поджог металлического шкафа управления электрообогревом на железнодорожных путях. 15 декабря того же года он поджег железнодорожное оборудование на другом участке. Позже Гладких согласился совершить теракт на АЗС в Краснодаре.