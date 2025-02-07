В «Росатоме» высказались о рисках для ядерной безопасности ЗАЭС

Лихачев: Риски для ядерной безопасности ЗАЭС растут

Риски для ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) растут. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев по итогам встречи с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, сообщает ТАСС.

«На мой взгляд, риски атак со стороны [Вооруженных сил Украины] (ВСУ) нарастают, это видно и в количестве сбитых дронов и ракет, и в количестве артиллерийских ударов, которые приходятся на территорию ЗАЭС, и это вызывает озабоченность», — сказал он.

По словам главы «Росатома», большую обеспокоенность вызывает давление, которое сегодня есть на персонал, а также угрозы и террористические атаки. Он отметил, что это нарушает принципы безопасности МАГАТЭ.

Ранее Гросси раскрыл подробности переговоров с Лихачевым. Глава МАГАТЭ рассказал, что у них состоялся честный и открытый диалог, в центре которого была безопасность ЗАЭС и других российских атомных станций.