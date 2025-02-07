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13:04, 7 февраля 2025Путешествия

В России оценили возможность запуска прямых рейсов в Японию

Посол РФ Ноздрев: Вопрос о запуске прямых рейсов с Японией пока заморожен
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Issei Kato / Reuters

Вопрос о запуске прямых рейсов между Россией и Японией пока находится в замороженном состоянии. Так возможность возобновления прямых рейсов между странами в разговоре с «Известиями» оценил посол РФ в Токио Николай Ноздрев.

«Посольство неоднократно поднимало его перед компетентными ведомствами Японии», — добавил дипломат.

Более того, Ноздрев заявил, что конструктивная беседа по этому поводу может состояться, когда власти азиатской страны осознают пагубность нынешнего антироссийского курса.

Ранее стало известно, что в 2024 году турпоток из России в Японию вырос в 2,3 раза вопреки санкциям, которые страна ввела против России. В общей сложности за предыдущий год страну посетили 99,3 тысячи российских туристов.

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