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20:44, 7 февраля 2025Силовые структуры

В России предотвратили теракт с помощью очков дополненной реальности

Предотвращен теракт с использованием очков дополненной реальности
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash

В России предотвратили теракт с помощью очков дополненной реальности. Об этом сообщает в Telegram-канале Mash.

По данным канала, по пути в зону спецоперации была изъята партия очков дополненной реальности, которые были заминированы и должны сдетонировать при включении.

Со слов военкоров, в FPV-очки Skyzone модели Cobra был заложен заряд пластида 10-15 граммов в районе виска. Цепь связана с кнопкой включения устройства. Партия была выявлена при разборе гуманитарной помощи от волонтеров. На устройствах были заметны следы вскрытия.

Ранее сообщалось, что раскрыты детали подготовки терактов в России завербованными СБУ женщинами-агентами.

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