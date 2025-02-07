Предотвращен теракт с использованием очков дополненной реальности

В России предотвратили теракт с помощью очков дополненной реальности. Об этом сообщает в Telegram-канале Mash.

По данным канала, по пути в зону спецоперации была изъята партия очков дополненной реальности, которые были заминированы и должны сдетонировать при включении.

Со слов военкоров, в FPV-очки Skyzone модели Cobra был заложен заряд пластида 10-15 граммов в районе виска. Цепь связана с кнопкой включения устройства. Партия была выявлена при разборе гуманитарной помощи от волонтеров. На устройствах были заметны следы вскрытия.

Ранее сообщалось, что раскрыты детали подготовки терактов в России завербованными СБУ женщинами-агентами.