В России придумали способ лучше контролировать самокатчиков

В России могут ввести государственную регистрацию самокатов

В России могут ввести государственную регистрацию электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом заявил зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин в беседе с ТАСС.

Новый законопроект призван усилить контроль за использованием таких средств передвижения и повысить безопасность участников дорожного движения, включая самих пользователей СИМ. На данный момент правительство занимается разработкой проекта.

Ранее юрист Лев Воропаев напомнил россиянам о наказании за хранение самокатов в подъездах жилых домов. Владельцам припаркованных в ненадлежащих местах СИМ грозит привлечение к административной ответственности.