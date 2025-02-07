Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:17, 7 февраля 2025Экономика

В России придумали способ лучше контролировать самокатчиков

В России могут ввести государственную регистрацию самокатов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России могут ввести государственную регистрацию электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом заявил зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин в беседе с ТАСС.

Новый законопроект призван усилить контроль за использованием таких средств передвижения и повысить безопасность участников дорожного движения, включая самих пользователей СИМ. На данный момент правительство занимается разработкой проекта.

Ранее юрист Лев Воропаев напомнил россиянам о наказании за хранение самокатов в подъездах жилых домов. Владельцам припаркованных в ненадлежащих местах СИМ грозит привлечение к административной ответственности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о действиях армии России в Курской области на фоне наступления ВСУ

      Актер сериалов «Две судьбы» и «Кармелита» заявил о шоковом состоянии после аварии

      Аномальные осадки выпали в Крыму

      Дачников призвали сделать одно действие в феврале

      Глава МИД Венгрии заявил о деградации МУС

      Стало известно еще об одном отравившемся после ужина пельменями из «ВкусВилла» ребенке

      Политолог оценил приоритетность украинского вопроса для Трампа

      В Грузии назвали провокацией ВСУ обнаруженный в селе Курской области грузинский флаг

      В Кремле отреагировали на отказ Франции выдать визы сотрудникам «Известий»

      Песков рассказал о способе урегулирования конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше