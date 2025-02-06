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20:49, 6 февраля 2025Экономика

Россиян предупредили о наказании за самокаты в подъездах

Юрист Воропаев: Хранить электросамокаты в подъездах недопустимо
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Хранить электросамокаты в подъездах жилых домов недопустимо — их владельцам грозит наказание. Об этом предупредил россиян автомобильный юрист Лев Воропаев в беседе с «Газетой.ru».

«Прежде всего, электросамокаты загромождают эвакуационные выходы и лестничные пролеты. С учетом того, что у электросамокатов ненадежные батареи, вряд ли можно говорить, что они отвечают характеристикам по безопасности», — пояснил эксперт.

Жильцам дома, которые заметили у себя в подъезде электросамокат, нужно сначала попросить владельца добровольно убрать транспорт. Если хозяин откажется, его можно привлечь к административной ответственности, подчеркнул юрист. Для этого нужно пожаловаться в органы, которые следят за пожарной безопасностью в подъезде — например, в управляющую компанию, если на нее возложена такая ответственность.

Ранее россиянам рассказали о штрафах за хранение велосипедов и других крупногабаритных вещей в подъезде. Причиной оказалось нарушение пожарной безопасности и перекрытие эвакуационных выходов.

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