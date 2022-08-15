Россиян предупредили о штрафах за хранение велосипеда в подъезде

Юрист Грешнова: за хранение велосипеда в подъезде могут оштрафовать на 50 тысяч рублей

За хранение велосипеда и других крупногабаритных вещей в подъезде жилого дома россиянам грозит штраф до 50 тысяч рублей. О наказании за подобные нарушения предупредила исполнительный директор Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова, пишет РИА Новости.

«Нельзя хранить в подъезде крупногабаритные вещи: велосипеды, коробки или бытовую технику, если они закрывают проходы и размещаются на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы или кровлю», — пояснила эксперт.

По словам Грешновой, обратиться в органы пожарного надзора может любой, кто заметит нарушение — сделать это можно через электронную приемную, приложив фото и видео в качестве доказательства. Специалисты обязаны провести проверку и дать ответ в течение 30 дней.

Юрист отметила, что для физлиц за размещение в подъезде нарушающих пожарную безопасность крупногабаритных вещей предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Однако, если случится пожар, и стоящий в доме велосипед станет причиной человеческих жертв или порчи чужого имущества, то нарушителю придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о штрафах за цветы на балконе. По словам экспертов, расположенные со стороны улицы ящики с растениями могут быть расценены как нарушение архитектурного облика здания. Помимо этого, выступающие конструкции могут помешать сотрудниками управляющей компании проводить ряд работ. Штраф в таких случаях для владельцев квартир составит до 2500 рублей, для управляющей компании — от 40 до 50 тысяч рублей, а для ее директора — 4000-5000 рублей.