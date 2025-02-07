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13:39, 7 февраля 2025Экономика

В России призвали бороться с азербайджанскими олигархами

Первый министр госбезопасности ДНР призвал бороться с олигархами из Азербайджана
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Азербайджанские олигархи пустили корни в российское общество. Об этом заявил первый министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР), политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук, комментируя помощь Азербайджана Украине.

По его словам, средства Азербайджана были направлены на восстановление энергетических объектов, по которым Россия наносила удары. Пинчук также отметил, что значительная часть финансовых потоков поступает в Азербайджан из России «от всевозможных олигархов».

«Во-первых, олигархов не должно быть. Во-вторых, любой этнический бизнес, который завязан на свою историческую родину, должен искореняться», — призвал обозреватель и предложил вводить санкции и правильно выстраивать взаимоотношения по тематике энергетических вопросов.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил миллион долларов Украине в качестве гуманитарной помощи. На эти деньги будет закуплено произведенное в Азербайджане электрооборудование.

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