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17:31, 5 февраля 2025Бывший СССР

Алиев выделил миллион долларов Украине

Алиев выделил миллион долларов на оказание гуманитарной помощи Украине
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил 1 миллион долларов Украине для гуманитарной помощи. Соответствующий документ главы государства был опубликован на его сайте.

Деньги пойдут министерству энергетики Украины. На эти деньги будет закуплено произведенное в Азербайджане электрооборудование.

В 2023 году Алиев также выделял гуманитарную помощь Украине. Она состояла из более 3,3 миллиона метров электрокабелей и проводов. Кроме того, Баку тогда передал Киеву 72 трансформатора.

Ранее правительственная комиссия Казахстана опубликовала фотографии посторонних объектов в разбившемся под Актау самолете авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). «Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления», — заявляется в документе.

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