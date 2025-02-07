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16:03, 7 февраля 2025Россия

В России студент связал преподавателя удлинителем и избил

В Новосибирске студент избил преподавателя в общежитии
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Новосибирске студент местного вуза избил преподавателя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Конфликт произошел в одной из комнат общежития. Предположительно, студент связал педагогу ноги удлинителем и нанес ему несколько ударов. На опубликованной каналом фотографии видно лужу спекшейся крови на линолеуме.

Вскоре после случившегося студента задержали, позднее он был отпущен. По словам однокурсников, раньше он ходил по коридорам почти голым и грубил окружающим.

Ранее в Краснодаре студента избили до потери сознания из-за куртки. В случившемся разбираются органы МВД России.

ЖЗЛ
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