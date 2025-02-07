Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:29, 7 февраля 2025Россия

В России выделили почти 412 миллионов рублей на выплаты вынужденно покинувшим Донбасс

Правительство РФ выделило 412 млн руб. на выплаты вынужденно покинувшим Донбасс
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Правительство России выделило почти 412 миллионов рублей на выплаты людям, вынужденно покинувшим Донбасс. Об этом сообщается в распоряжении Кабмина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Средства в размере 411 930 тысяч рублей выделены российским регионам на 2025 год из резервного фонда правительства.

Предполагаются выплаты материальной помощи 41 193 гражданам и лицам без гражданства, сумма составит десять тысяч рублей. Речь идет о тех, кто постоянно проживал на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, но был вынужден покинуть свои дома и прибыть в Россию.

Ранее президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Курской области Александру Хинштейну совместно с правительством России подготовить программу восстановления приграничья. В свою очередь, врио губернатора отметил, что программу восстановления приграничья необходимо начать разрабатывать до полного освобождения Курской области.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В магазинах сети «Светофор» выявили грубые нарушения. Торговые точки закрываются после проверок в ряде регионов России

      43-летняя Адриана Лима снялась без штанов для модного журнала

      В Госдуме раскрыли подробности о новой системе налоговых вычетов

      Россиян предупредили о вызывающих рак консервах

      В Крыму заявили о попытке USAID внедриться в парламент полуострова

      Россиянка побывала в Таиланде и развенчала распространенные «страшилки» о стране

      Украинская дипмиссия разместила объявления о вербовке наемников в Аргентине

      Полиция сорвала секс-вечеринку геев и арестовала 56 ее участников

      В Армении арестовали россиян из-за разрисованных вагонов метро

      Песков высказался о подготовке встречи Путина и Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше