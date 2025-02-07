В России выделили почти 412 миллионов рублей на выплаты вынужденно покинувшим Донбасс

Правительство РФ выделило 412 млн руб. на выплаты вынужденно покинувшим Донбасс

Правительство России выделило почти 412 миллионов рублей на выплаты людям, вынужденно покинувшим Донбасс. Об этом сообщается в распоряжении Кабмина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Средства в размере 411 930 тысяч рублей выделены российским регионам на 2025 год из резервного фонда правительства.

Предполагаются выплаты материальной помощи 41 193 гражданам и лицам без гражданства, сумма составит десять тысяч рублей. Речь идет о тех, кто постоянно проживал на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, но был вынужден покинуть свои дома и прибыть в Россию.

Ранее президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Курской области Александру Хинштейну совместно с правительством России подготовить программу восстановления приграничья. В свою очередь, врио губернатора отметил, что программу восстановления приграничья необходимо начать разрабатывать до полного освобождения Курской области.

