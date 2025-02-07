В России выделили почти 412 миллионов рублей на выплаты вынужденно покинувшим Донбасс

Правительство России выделило почти 412 миллионов рублей на выплаты людям, вынужденно покинувшим Донбасс. Об этом сообщается в распоряжении Кабмина, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Средства в размере 411 930 тысяч рублей выделены российским регионам на 2025 год из резервного фонда правительства.
Предполагаются выплаты материальной помощи 41 193 гражданам и лицам без гражданства, сумма составит десять тысяч рублей. Речь идет о тех, кто постоянно проживал на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, но был вынужден покинуть свои дома и прибыть в Россию.
Ранее президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Курской области Александру Хинштейну совместно с правительством России подготовить программу восстановления приграничья. В свою очередь, врио губернатора отметил, что программу восстановления приграничья необходимо начать разрабатывать до полного освобождения Курской области.