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06:12, 6 февраля 2025Россия

Путин поручил Хинштейну подготовить программу восстановления приграничья Курской области

Хинштейну и Кабмину поручили подготовить программу восстановления приграничья
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности (врио) губернатора Курской области Александру Хинштейну совместно с правительством России подготовить программу восстановления приграничья. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Что касается программы восстановления приграничья – полностью согласен, такое поручение Правительству будет дано. И прошу Вас вместе с коллегами из Правительства Российской Федерации эту программу восстановления приграничья проработать. (....) со своей стороны Правительство сделает тоже соответствующее предложение», — сказал Путин.

В свою очередь, Хинштейн отметил, что программу восстановления приграничья необходимо начать разрабатывать до полного освобождения Курской области. Врио губернатора подчеркнул, что это позволит начать работу сразу после обеспечения безопасности в населенных пунктах.

Ранее Путин заявил, что для потерявших имущество жителей Курской области не хватит 150 тысяч рублей.

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