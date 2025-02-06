Путин поручил Хинштейну подготовить программу восстановления приграничья Курской области

Хинштейну и Кабмину поручили подготовить программу восстановления приграничья

Президент России Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности (врио) губернатора Курской области Александру Хинштейну совместно с правительством России подготовить программу восстановления приграничья. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Что касается программы восстановления приграничья – полностью согласен, такое поручение Правительству будет дано. И прошу Вас вместе с коллегами из Правительства Российской Федерации эту программу восстановления приграничья проработать. (....) со своей стороны Правительство сделает тоже соответствующее предложение», — сказал Путин.

В свою очередь, Хинштейн отметил, что программу восстановления приграничья необходимо начать разрабатывать до полного освобождения Курской области. Врио губернатора подчеркнул, что это позволит начать работу сразу после обеспечения безопасности в населенных пунктах.

Ранее Путин заявил, что для потерявших имущество жителей Курской области не хватит 150 тысяч рублей.