В России захотели проводить уроки полового воспитания в школах и рассказывать об абортах

Депутат ГД Рябцева: В школах надо вводить уроки полового воспитания

В России захотели проводить уроки полового воспитания в школах и рассказывать детям об абортах. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Жанна Рябцева в эфире программы «Акцент» на канале ОТВ.

«Дети должны знать, откуда берутся дети, что не в капусте мы их находим. Когда в наше время нам рассказывали, что нас нашли в капусте, а потом выясняется, что не в капусте, это не совсем правильно. Поэтому я за то, чтобы об этом говорить с нашими детьми, рассказывать про взросление, как девочки взрослеют, как мальчики взрослеют», — обозначила Рябцева.

По словам парламентария, не все дети могут задать вопросы о половом созревании своим родителям, равно как и не все родители могут открыто поговорить со своими детьми.

Депутат также выразила мнение, что на уроках сексуального воспитания, в том числе, надо рассказывать про аборты. При этом она добавила, что выступает против прерывания беременности, если оно не по медицинским показаниям или после совершенного насилия.

«Здесь не надо все под одну гребенку. Но то, что с детьми и с девочками, и не в 18 лет об этом надо говорить на тех предметах, где про половое созревание говорим, про тему абортов тоже нужно говорить», – заключила Рябцева.

Ранее Рябцева посоветовала женщинам выходить замуж за «русских мужиков», а не мигрантов. Этими словам она прокомментировала поддержанный ею закон, касающийся фиктивных браков с приезжими для получения вида на жительство.