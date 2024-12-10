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19:18, 10 декабря 2024Россия

В Госдуме посоветовали женщинам выходить замуж за русских мужчин

Депутат Думы Рябцева посоветовала женщинам выходить замуж за «русских мужиков»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Жанна Рябцева

Жанна Рябцева. Фото: Марат Абулхатин / пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Депутат Госдумы Рябцева посоветовала женщинам выходить замуж за «русских мужиков», а не мигрантов. Об этом она заявила в эфире телеканала ОТВ.

Так парламентарий прокомментировала поддержанный ею закон, касающийся фиктивных браков с приезжими для получения вида на жительство.

«Я не хочу никого обидеть. Дорогие наши женщины, выходите замуж за русских мужиков. Они сильные, честные, ответственные. Вас будут любить, носить на руках и осыпать розами не только к 8 Марта», — сказала она.

Ранее стало известно, что иностранцам, которые будут включены в новый реестр МВД, начинающий действовать с 2025 года, будут вправе отказывать в заключении браков в России. Так, работник органа ЗАГС должен проверять факт нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства в новом реестре.

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