В Госдуме посоветовали женщинам выходить замуж за русских мужчин

Депутат Думы Рябцева посоветовала женщинам выходить замуж за «русских мужиков»

Депутат Госдумы Рябцева посоветовала женщинам выходить замуж за «русских мужиков», а не мигрантов. Об этом она заявила в эфире телеканала ОТВ.

Так парламентарий прокомментировала поддержанный ею закон, касающийся фиктивных браков с приезжими для получения вида на жительство.

«Я не хочу никого обидеть. Дорогие наши женщины, выходите замуж за русских мужиков. Они сильные, честные, ответственные. Вас будут любить, носить на руках и осыпать розами не только к 8 Марта», — сказала она.

Ранее стало известно, что иностранцам, которые будут включены в новый реестр МВД, начинающий действовать с 2025 года, будут вправе отказывать в заключении браков в России. Так, работник органа ЗАГС должен проверять факт нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства в новом реестре.