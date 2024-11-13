Мигрантам из нового реестра МВД запретят браки в России

Мигрантам из нового реестра МВД решили отказывать в заключении браков в России

Иностранцам, которые будут включены в новый реестр МВД, начинающий действовать с 2025 года, будут вправе отказывать в заключении браков в России. Проект с предлагаемыми изменениями в приказе обнародован на сайте Минюста.

Теперь работник органа ЗАГС должен проверять факт нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства в новом реестре, оператором которого является МВД России. Если там окажется информация о данном лице, то в момент приема его заявления специалист может официально отказать в госрегистрации брака.

Указанные изменения будут внесены в административный регламент предоставления услуги по регистрации актов гражданского состояния, сказано в сообщении. Новые положения, касающиеся проверки лиц, заработают с 5 февраля 2025 года.

В сентябре первый замглавы МВД Александр Горовой сообщил, что в России хотят создать реестр иностранцев, находящихся в стране незаконно. Теперь для попавших в список мигрантов будут действовать определенные ограничения. Например, им не разрешат жениться и разводиться, водить автомобиль и пользоваться банковскими услугами. Помимо этого, нелегалам запретят регистрировать собственность и оформлять детей в детские сады и школы. Иностранцев также захотели отслеживать по геолокации.

В конце лета на совещании правительственной комиссии по миграционной политике сообщили, что на территории России сейчас находятся 630 тысяч нелегальных мигрантов. Таковыми считаются все, кто не соблюдает режим пребывания в стране или ведет трудовую деятельность незаконно.