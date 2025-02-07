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23:47, 7 февраля 2025Мир

В США сравнили роспуск USAID с выводом войск из Афганистана

FT: Поспешное решение о роспуске USAID станет Афганистаном для Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Joerg Boethling / IMAGO / Global Look Press

Решение о роспуске Агентства по международному развитию (USAID) является поспешным и будет иметь катастрофические последствия. Об этом чиновник USAID рассказал изданию Financial Times (FT), сравнив роспуск организации с выводом американских войск из Афганистана.

«Это Афганистан [президента США Дональда] Трампа. Это будет хуже, чем в Афганистане, потому что мы не только выходим без предупреждения, но у нас также есть Илон Маск, который в X называет USAID кучкой преступников», — сказал анонимный работник агентства.

Он подчеркнул, что высказывания Маска негативно влияют на мнения правительств тех стран, где работают представители USAID.

Ранее Трамп заявил, что США теряют триллионы долларов из-за незаконного и неэффективного расходования финансовых средств госструктурами. Он добавил, что масштабы коррупции в ведомствах, включая USAID, «огромны».

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