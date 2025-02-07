Великобритании предрекли катастрофу

Политик Фрост назвал состояние Великобритании на грани банкротства

Британский политик Дэвид Фрост заявил, что Великобритания находится на грани банкротства. Об этом он написал в статье для газеты The Telegraph.

Фрост подчеркнул, что Британию ждет катастрофа, поскольку страна находится на грани банкротства. По его словам, все возможные способы пополнения бюджета усугубляют ситуацию.

«Выхода нет. Повышение налогов не увеличит доходы, а лейбористы не могут стимулировать экономический рост или сократить расходы», — отметил он.

22 января в Великобритании почти остановилась выработка электроэнергии ветряными турбинами. В итоге Соединенному Королевству пришлось перейти на более дорогой газ.