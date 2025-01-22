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16:51, 22 января 2025Экономика

В Великобритании сдулся один из видов альтернативной энергетики

Bloomberg: Британии пришлось перейти на газ из-за вставшей ветроэнергетики
Кирилл Луцюк

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Утром 22 января в Великобритании практически остановилась выработка электроэнергии ветряными турбинами и стране пришлось перейти на более дорогой газ. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Причиной случившегося стала безветренная погода. В среднем за день ветряные турбины по всей стране вырабатывают около 10 гигаватт электроэнергии. В среду утром этот показатель упал до 0,22 гигаватта. Внутридневные цены на электроэнергию превысили 600 фунтов стерлингов за мегаватт-час. Последний раз генерация ветровой энергии падала ниже этого уровня в 2015 году.

Издание напомнило, что ветрогенерация является частью амбициозной программы Великобритании, направленной на устранение зависимости от ископаемого топлива к 2030 году. Однако перебои с поставками драгоценных киловатт могут привести к резкому росту цен в безветренные дни, поскольку приходится сжигать газ или импортировать его из других стран.

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Причем от безветренной погоды страдает не только Великобритания. В Германии по аналогичным причинам цены на электроэнергию также подскочили.

В настоящее время большие надежды возлагаются на шторм Эовин, который набирает силу. Порывы ветра могут достигать 129 километров в час. Есть мнение, что это должно увеличить ветрогенерацию и будет способствовать снижению цен.

Ранее появился прогноз о том, что слабые ветра обернутся для жителей Германии скачком цен на электричество. И это в ситуации, когда из-за холодной погоды спрос превышает сезонные нормы.

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