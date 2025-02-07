Внучка бывшего мэра Самары задолжала 705 тысяч рублей

Подозреваемая в убийстве бывшего мэра Самары Тархова задолжала 705 тысяч рублей

Долги Екатерины Тарховой, подозреваемой в расправе над бывшим мэром Виктором Тарховым и его супругой, достигали порядка 705 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2023 году у Тарховой была задолженность на 167,4 тысячи рублей. В 2014 году появились еще три исполнительных производства на 537,3 тысячи рублей, два из них также касались долгов по кредитным платежам. Однако все производства были прекращены, так как приставы не смогли установить местонахождение девушки, ее имущества или сведения о ее средствах в банках.

Ранее сообщалось, что в квартире у бывшего мэра не обнаружено ни крови, ни каких-либо следов сопротивления и борьбы. В то же время при обыске в квартире внучки Тарховых правоохранители нашли документы и телефоны, принадлежащие ее дедушке и бабушке.

Именно так Екатерина навела на себя подозрения — она писала сообщения от имени Тархова, якобы он уехал в Москву по семейным обстоятельствам и связь можно держать через внучку. Один из знакомых позвонил ей и поинтересовался его местонахождением — она рассказала, что у бабушки был инсульт и Тархов повез ее в Москву. Это насторожило звонившего, поскольку при таком диагнозе нужна неотложная помощь в ближайшем медучреждении, никто из врачей не стал бы отвозить пациента за тысячу километров.

Внучка в настоящее время задержана, она отказалась давать показания.