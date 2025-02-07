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11:06, 7 февраля 2025Экономика

Возвращение бумажных купюр номиналом 5 и 10 рублей объяснили

ЦБ: Монеты в 5 и 10 рублей заменили на купюры из-за популярности и удобства
Вячеслав Агапов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Монеты номиналом пять и десять рублей заменили на купюры из-за популярности и удобства. Так возвращение банкнот объяснили в Центробанке, сообщает РБК.

Ранее мелкие купюры заменили на монеты, так как они быстро изнашивались. Однако в обновленном варианте банкноты покрыли лаком, что увеличило срок их службы, и в итоге печать бумажных купюр стала более выгодной, чем чеканка монет. Помимо этого, перевозить банкноты легче, чем монеты, и они пользуются большей популярностью среди граждан, так как более удобны в обращении.

Глава комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что в России могут перестать производить монеты мелкого номинала из-за низкого спроса. Депутат назвал подход регулятора «правильным» и позволяющим экономить на производстве денег. Он подчеркнул, что, согласно закону, один рубль также должен находиться в обороте, поскольку является национальной валютой.

«Мелочь сейчас особо не пользуется спросом у населения, я вижу, что многие даже не берут мелочь, когда им дают сдачу. Жизнь покажет, насколько целесообразно производить то, что не пользуется интересом у людей», — пояснил он.

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