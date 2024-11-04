Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:44, 4 ноября 2024Экономика

В России допустили отказ от чеканки мелких монет

Депутат Аксаков: мелкие монеты могут перестать производить из-за низкого спроса
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

В России могут перестать производить монеты мелкого номинала из-за низкого спроса. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Центральный банк (ЦБ) в прошлом году возобновил печать десятирублевых и пятирублевых купюр, так как это более выгодно, чем чеканка монет этого достоинства. Депутат назвал подход регулятора «правильным» и позволяющим экономить на производстве денег. Он подчеркнул, что, согласно закону, один рубль также должен находиться в обороте, поскольку является национальной валютой.

«Мелочь сейчас особо не пользуется спросом у населения, я вижу, что многие даже не берут мелочь, когда им дают сдачу. Жизнь покажет, насколько целесообразно производить то, что не пользуется интересом у людей», — сказал он. Аксаков подчеркнул, что, ЦБ не собирается проводить «никаких девальваций и реформ», поскольку регулятор «довольно жестко» контролирует стабильность нацвалюты.

Ранее ЦБ выпустил новые золотые монеты номиналом в 100 рублей с изображением Георгия Победоносца. Диаметр монеты составляет 30 миллиметров, а масса содержащегося в ней чистого золота 999 пробы оценивается в 15,55 грамма.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Рядом с подконтрольным ВСУ Краматорском сняли жуткие кадры. За год там выросло огромное кладбище с безымянными могилами

      В Сербии возмутились заявлением Лондона об освобождавших Югославию украинцах

      Российские военные освободили восемь населенных пунктов за месяц

      В России допустили отказ от чеканки мелких монет

      Москвич украл шесть шампуней и шесть пачек масла и получил более полутора лет колонии

      Названо способное лишить Китай и США статуса сильнейших стран событие

      В США порассуждали об ультиматуме Трампа Путину и Зеленскому

      Российский генерал сообщил о скорой паузе в СВО

      В Молдавии привели разные данные по нарушениям на выборах президента

      Израиль прекратил сотрудничество с БАПОР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше