Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:54, 7 февраля 2025Бывший СССР

ВС России нанесли удар по готовящемуся к отправке в Курскую область скоплению ВСУ

Лебедев: ВС России нанесли удар по ВСУ, готовящимся к отправке в Курщину
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, которые готовились к отправке в Курскую область. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Образовалось скопление боевиков и военной техники, готовились "контрнаступать" в Курскую область. Их срисовали и хорошо прошлись ФАБами», — рассказал Лебедев.

По его словам, среди потерь ВСУ множество поврежденной техники, включая танки и БМП, а также уничтоженные и раненные среди личного состава.

Ранее Лебедев заявил, что удары были нанесены в направлении расположения военных ВСУ в пригороде Ахтырки Сумской области. По его словам, местные жители сообщали о взрыве в западной части пригорода.

Обсудить
Последние новости

Генерала Гурулева выводят из комитета Госдумы по обороне. Он называл гнилью тех, кто не за Путина

Гоша Рубчинский разорвал сотрудничество с Канье Уэстом

Момент ДТП с протаранившими скорую военными на джипе в Белгороде попал на видео

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Во Франции призвали полностью прекратить военную помощь Украине

Девочка продала мамины драгоценности за бесценок ради денег на бижутерию

В российском городе мужчина с фаллоимитатором надругался над шестилетней девочкой

Столкнувшиеся с актером полицейские гнались за машиной в розыске по делу о мошенничестве

Автоэксперт усомнился в штрафах за покупку машин у иностранцев за наличные

Россиянин превратил квартиру в свалку с крысами и тараканами и вызвал гнев соседей

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

Узнать больше