ВС России нанесли удар по готовящемуся к отправке в Курскую область скоплению ВСУ

Лебедев: ВС России нанесли удар по ВСУ, готовящимся к отправке в Курщину

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, которые готовились к отправке в Курскую область. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Образовалось скопление боевиков и военной техники, готовились "контрнаступать" в Курскую область. Их срисовали и хорошо прошлись ФАБами», — рассказал Лебедев.

По его словам, среди потерь ВСУ множество поврежденной техники, включая танки и БМП, а также уничтоженные и раненные среди личного состава.

Ранее Лебедев заявил, что удары были нанесены в направлении расположения военных ВСУ в пригороде Ахтырки Сумской области. По его словам, местные жители сообщали о взрыве в западной части пригорода.