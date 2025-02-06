В подполье заявили об ударах по расположению ВСУ в Сумской области

Подпольщик Лебедев заявил об ударах по ВСУ у пригорода Ахтырки Сумской области

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что удары были нанесены в направлении расположения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Ахтырки Сумской области. Его слова приводит РИА Новости.

Подпольщик рассказал, что в Ахтырке дважды фиксировали прилеты. По его словам, местные жители сообщали о взрыве в западной части пригорода.

«Там есть известный пансионат "Буймеровка", на берегу реки Ворскла. Курорт облюбовали бандеровцы... Есть техника, катаются на ней на позиции бывшего 664-го дивизиона, который тоже рядом», — рассказал он.

Ранее Лебедев сообщил об уничтожении соединения ВСУ в Херсоне. После атаки на военный объект прибыли несколько машин для вывоза раненых и погибших.