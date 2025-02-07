Рогов: ВСУ ударили по высоковольтной подстанции в Мелитополе Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по высоковольтной подстанции в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром со стороны нацистов совершена массовая атака на высоковольтную подстанцию в городе Мелитополь Запорожской области. Зафиксированы множественные повреждения энергетического оборудования», — написал он. Политик добавил, что персонал энергообъекта не пострадал.

По его словам, в результате обстрела в регионе могут наблюдаться перебои в подаче энергии. Он подчеркнул, что меры по восстановлению электроснабжения будут приняты в течение суток.

В начале февраля ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области. Информацию об этом подтвердил глава региона Евгений Балицкий. Губернатор сообщил, что пострадали пять детей и водитель автобуса.