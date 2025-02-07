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12:39, 7 февраля 2025Бывший СССР

ВСУ ударили по энергообъекту в Запорожской области

Рогов: ВСУ ударили по высоковольтной подстанции в Мелитополе Запорожской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по высоковольтной подстанции в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром со стороны нацистов совершена массовая атака на высоковольтную подстанцию в городе Мелитополь Запорожской области. Зафиксированы множественные повреждения энергетического оборудования», — написал он. Политик добавил, что персонал энергообъекта не пострадал.

По его словам, в результате обстрела в регионе могут наблюдаться перебои в подаче энергии. Он подчеркнул, что меры по восстановлению электроснабжения будут приняты в течение суток.

В начале февраля ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области. Информацию об этом подтвердил глава региона Евгений Балицкий. Губернатор сообщил, что пострадали пять детей и водитель автобуса.

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